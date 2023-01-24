إيفرتون المتعثر يقيل مدربه فرانك لامبارد

أعلن نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الاثنين 23-1-2023) إقالة مدربه فرانك لامبارد بعد سلسلة من النتائج السيئة تركته يصارع الهبوط.

وكانت آخر مباراة خاضها الفريق تحت قيادة لامبارد في الهزيمة 2-صفر يوم السبت بالدوري أمام مضيفه وست هام يونايتد والتي تركت الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين عن الأمان.

وقال النادي في بيان “التزام وتفاني فرانك وفريقه المعاون كان نموذجا يحتذى طوال فترة وجودهم في النادي لكن النتائج الأخيرة والموقف الحالي في الدوري يعني أنه يجب اتخاذ هذا القرار الصعب.

“يتوجه الجميع في إيفرتون بالشكر لفرانك وطاقمه التدريبي على جهودهم خلال 12 شهرا مليئة بالتحديات. نتمنى لفرانك وكل فريقه التوفيق والنجاح مستقبلا”.

وعانى الفريق المنتمي لمرسيسايد تحت قيادة لاعب منتخب إنجلترا السابق حيث كان آخر انتصار له في الدوري في أكتوبر تشرين الأول حين تغلب على كريستال بالاس 3-صفر على ملعبه.

وتعاقد إيفرتون مع لامبارد في يناير كانون الثاني 2022 بعد أن قاد تشيلسي من 2019 إلى 2021 وديربي كاونتي في الدرجة الثانية في موسم 2018-2019.

وأقيل المدرب البالغ من العمر 44 عاما من تدريب تشيلسي في يناير 2021 بعد أن عاد إلى النادي المنتمي لغرب لندن والذي يتصدر لامبارد هدافيه عبر العصور.

وتولى تدريب إيفرتون بعد أن انفصل النادي عن رفائيل بنيتز لكن النادي أخفق في استعادة أيام مجده.

وكانت مهمة لامبارد المباشرة هي إنقاذ إيفرتون من الهبوط حيث كان النادي يبتعد بأربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ونجح لامبارد في هذه المهمة في المباراة قبل الأخيرة من الموسم حين عدل فريقه تأخره 2-صفر ليفوز على بالاس.

وبعد أن باع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون إلى توتنهام هوتسبير بدأ إيفرتون الموسم الحالي بهزيمتين متتاليتين قبل أن يخوض ست مباريات دون خسارة لترتفع طموحات الفريق.

لكن منذ فوزه على ساوثامبتون في أول أكتوبر تراجع إيفرتون بشكل مروع وبدا فريق المدرب لامبارد فقيرا في الخيارات الهجومية.

وبعد التعادل مع مضيفه مانشستر سيتي ليلة رأس السنة نال لامبارد وفريقه استحسان الجماهير لكن آماله في التقدم في الترتيب تعرضت لضربة موجعة بفعل ثلاث هزائم متتالية في الدوري.

وقال النادي إن بول تايت وليتون باينز سيقودان تدريبات الفريق حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.

ويستضيف إيفرتون منافسه أرسنال المتصدر في الرابع من فبراير شباط قبل مباراة قمة مرسيسايد أمام مضيفه ليفربول في 13 فبراير.