إيقاف مؤقت وغرامة.. بايرن ميونيخ يعاقب نجمه ساديو ماني!

‬أعلن بايرن ميونيخ (الخميس 13-4-2023) أن ساديو ماني لن يشارك في مواجهة هوفنهايم بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد غد السبت وتم تغريمه بسبب اشتباك مع زميله في الفريق ليروي ساني.

واشتبك الدولي السنغالي ماني مع ساني في نهاية مباراة خسرها الفريق 3-صفر أمام مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال النادي في بيان “ساديو ماني لن يكون ضمن تشكيلة بايرن ميونيخ لمباراة السبت على أرضه أمام هوفنهايم.

“يأتي القرار بسبب سوء سلوكه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي. كما سيتم تغريم ماني”.

ولم يكشف بايرن، الذي يتصدر الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند، أي تفاصيل عن الواقعة أو حجم الغرامة. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ساني تعرض لقطع في الشفة خلال الاشتباك وأن بعض الزملاء تدخلوا للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقالت صحيفة بيلد إن الدولي السنغالي ماني، أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، اشتكى من الطريقة التي تحدث بها ساني جناح منتخب ألمانيا معه بعد الهزيمة على ملعب الاتحاد.

وكانت هذه الهزيمة الأكبر لبايرن في دوري أبطال أوروبا منذ الخسارة 3-صفر أمام باريس سان جيرمان في 2017.

وشارك اللاعبان في التدريبات معا في وقت سابق اليوم الخميس.

ويواجه بايرن منافسه سيتي إيابا يوم الأربعاء المقبل.