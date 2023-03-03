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إيقاف مدرب برايتون وتغريمه مالياً بسبب مواجهة مع حكم لقاء فولهام

منذ 4 دقائق
روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون

روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون (رويترز)

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أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون أند هوف ألبيون لمباراة واحدة بعد أن حصل على بطاقة حمراء خلال هزيمة فريقه على أرضه أمام فولهام في الدوري الممتاز الشهر الماضي.

وتفاقم إحباط المدرب الإيطالي عقب صفارة النهاية بعد الخسارة 1-صفر ودخل في مواجهة مع الحكم دارين إنجلاند في النفق المؤدي لغرف الملابس. وعقب المباراة، قال دي تسيربي إن مستوى الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز “سيء للغاية”.

وقال الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة “…تم ايقاف روبرتو دي تسيربي عن إدارة وتوجيه الفريق من جانب الملعب لمباراة واحدة وتغريمه 15 ألف جنيه إسترليني (18013 دولارا)…

وأضاف الاتحاد “اقر المدرب بأن سلوكه على أرض الملعب بدوام كامل كان غير لائق، وأن سلوكه و/أو لغته في النفق المؤدي لغرف الملابس بعد ذلك تجاه حكم المباراة كان مسيئا و/أو مهينا و/أو غير لائق”.

ويستضيف برايتون، صاحب المركز الثامن في ترتيب الدوري، وست هام صاحب المركز 16 غدا السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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