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إيقاف مهاجم يوفنتوس مباراتين بسبب اعتداء على منافس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2022 9:52 مساءً
شعار نادي يوفنتوس

شعار نادي يوفنتوس

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أعلن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إيقاف “أنخيل دي ماريا”، مهاجم يوفنتوس، مباراتين ليغيب عن مواجهتي بولونيا وميلان وذلك بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره في هزيمة مفاجئة 1-صفر خارج ملعبه أمام مونزا يوم الأحد.

وأفلت الدولي الأرجنتيني، الذي طرده الحكم قبل الاستراحة بخمس دقائق، من عقوبة إيقاف أطول مدة بسبب هذا التصرف العنيف، حيث قال قاضي دوري الدرجة الأولى إن اللاعب المنافس لم يتعرض لإصابة.

والإيقاف لمدة مباراتين عقوبة تلقائية “للسلوك غير الرياضي الخطير”.

وغاب دي ماريا بالفعل عن ثلاث مباريات في جميع المسابقات بسبب الإصابة هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 10 نقاط من سبع مباريات، ويستضيف بولونيا في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد فترة التوقف الدولية ويزور ميلان بعد ستة أيام أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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