إيقاف مورينيو مدرب روما لمباراتين

قرر قاض رياضي إيطالي، الأربعاء، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو لمباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو (10672 دولارا) بعد انفعاله بقوة عقب طرده في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام كريمونيزي المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وحقق كريمونيزي فوزه الأول هذا الموسم بعد ركلة جزاء سجل منها دانييل تشوفاني هدف الانتصار قبل النهاية ما أبعد فريق المدرب مورينيو عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا محتلا المركز الخامس في الترتيب.

وقال مورينيو، الذي طرده الحكم ماركو بيتشينيني في بداية الشوط الثاني للاعتراض، إن رد فعله جاء بسبب معاملة الحكم الرابع له.

وأضاف المدرب البالغ عمره 60 عاما إنه سيحصل على مشورة قانونية.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان إن عقوبة مورينيو كانت بسبب “دخوله في جدل عنيف واستفزاز بعد قرار الحكم في الشوط الثاني وتكرار هذا السلوك وقت الطرد.

وأضافت “ولدخوله أيضا غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام في نهاية المباراة، على الرغم من أنه مصرح له بذلك، وتوجيهه عبارات حادة واهانات للحكم الرابع”.

وسيغيب مورينيو عن مواجهة روما على ملعبه أمام يوفنتوس يوم الأحد المقبل ومباراة ساسولو يوم 12 مارس آذار.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 44 نقطة ويتأخر عن لاتسيو رابع الترتيب بنقطة واحدة.