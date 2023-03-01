الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيقاف مورينيو مدرب روما لمباراتين

منذ 39 دقيقة
البرتغالي جوزيه مورينيو

البرتغالي جوزيه مورينيو

A A A
طباعة المقال

قرر قاض رياضي إيطالي، الأربعاء، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو لمباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو (10672 دولارا) بعد انفعاله بقوة عقب طرده في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام كريمونيزي المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وحقق كريمونيزي فوزه الأول هذا الموسم بعد ركلة جزاء سجل منها دانييل تشوفاني هدف الانتصار قبل النهاية ما أبعد فريق المدرب مورينيو عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا محتلا المركز الخامس في الترتيب.

وقال مورينيو، الذي طرده الحكم ماركو بيتشينيني في بداية الشوط الثاني للاعتراض، إن رد فعله جاء بسبب معاملة الحكم الرابع له.

وأضاف المدرب البالغ عمره 60 عاما إنه سيحصل على مشورة قانونية.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان إن عقوبة مورينيو كانت بسبب “دخوله في جدل عنيف واستفزاز بعد قرار الحكم في الشوط الثاني وتكرار هذا السلوك وقت الطرد.

وأضافت “ولدخوله أيضا غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام في نهاية المباراة، على الرغم من أنه مصرح له بذلك، وتوجيهه عبارات حادة واهانات للحكم الرابع”.

وسيغيب مورينيو عن مواجهة روما على ملعبه أمام يوفنتوس يوم الأحد المقبل ومباراة ساسولو يوم 12 مارس آذار.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 44 نقطة ويتأخر عن لاتسيو رابع الترتيب بنقطة واحدة.

    المزيد من منوعات

    الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
    هاري وميغان سيفقدان منزلهما الثاني في بريطانيا
    كارلو أنشيلوتي
    أنشيلوتي: لن نقوم بتغيير طريقة لعبنا أمام برشلونة
    نادي تشيلسي
    فكرة جريئة من تشيلسي لزيادة تفاعل الجماهير

    الأكثر قراءة

    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
    إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام