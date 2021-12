إيكاردي وزوجته الشقراء إلى السجن!

يواجه ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، أزمة جديدة تهدد مسيرته الكروية، بحسب تقرير صحفي.

وذكرت صحيفة “Olé” الأرجنتينية أن إيكاردي، وزوجته ومديرة أعماله، واندا نارا، متهمان في قضية فساد وغسيل أموال، بناء على شكوى مقدمة ضدهما في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن القضية تتعلق بشركة تسويق لكرة القدم “Work Marketing Football SRL”، أنشأت عام 2015 وتديرها واندا نارا.

Complaint filed against Mauro Icardi and Wanda Nara for 'money laundering and corruption' https://t.co/wKX0m1fO4e ⚽️⚽️ 📲 Bet now via ⟶ https://t.co/0I4IIflkwI √ pic.twitter.com/NGNmjX69n0

— Bitcoin Sportsbook 🥇 (@SportsbookBTC) December 18, 2021