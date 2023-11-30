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إيلون ماسك قلق من سرعة تطوّر الذكاء الاصطناعي

منذ 28 ثانية
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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أعرب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن قلقه من السرعة التي يتطوّر بها الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.

وصرّح ماسك بذلك في فعالية لصحيفة “نيويورك تايمز”، وقال: “واجهت مشاكل وصعوبة في النوم بسبب مخاوفي بشأن الذكاء الاصطناعي”.
وأشار إلى أنه في السنوات الثلاث المقبلة، سيكون الذكاء الاصطناعي “قادراً على كتابة رواية جيّدة مثل جوان رولينغ، على سبيل المثال”، أو إنشاء تكنولوجيا جديدة أو فتح فرع جديد في الفيزياء.

وسبق أن قال ماسك إنه يعتبر الذكاء الاصطناعي تهديداً مُحتملاً لوجود البشرية. وقارن هذه التكنولوجيا سريعة التطوّر بـ”سيف ذي حدين” يُمكن استخدامه للضرر ولنشر الخير.

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