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إيلون ماسك يثير حيرة متابعيه بـ”تغريدة غامضة”

منذ يوم واحد
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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أثار الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأحد، حيرة متابعيه، بتغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر.

وغرد ماسك عبر حسابه الذي يتابعه الملايين قائلا، “Berlin rocks” أي صخور بريلين ،فيما لم يوضح ما المقصود بذلك وترك الباب مفتوحا أمام متابعيه لتفسير التغريدة التي قوبلت بتجاوب كبير وتفسيرات مختلفة.

ورد أحد متابعي رئيس شركة تسلا قائلا،”انتظر حتى ترى بلجراد” ،فيما كتب مستخدم آخر”هذه برلين اليوم ، صحيح؟” ،وصاحبت تغريدته فيديو لتظاهرات في برلين تحذر من تواجد الروس على أراضي ألمانيا.

في المقابل نشر أحد المتابعين لصفحة ماسك “فيديو” لموكب ضخم للسيارات تحمل الأعلام الروسية في برلين فيما لم يعرف هل هي مظاهرة مؤيدة لموسكو أم لا.

وأعرب محتجون في ألمانيا عن استيائهم من مستشار البلاد، أولاف شولتس، خلال تجمع حاشد نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم السبت بمدينة إيسن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المستشار الألماني تعرض للسخرية من قبل المشاركين في التجمع، حيث رددوا هتافات “شولتس ارحل!”، “أنتم كاذبون”، فضلا عن استخدامهم للصافرات أثناء حديثه عن الوضع في أوكرانيا وتبعات جائحة كورونا.

وافتتحت شركة تسلا عملاق صناعة السيارات الكهربائية ، في 22 مارس الماضي، أول مصنع في أوروبا، قرب برلين، بعد عامين من الإجراءات الإدارية والتأخيرات.

وغرّد رئيس الشركة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالألمانية “دانكي دويتشلاند!” التي تعني “شكرا ألمانيا”، وذلك بعد الافتتاح الذي شهد تسليم أول 30 سيارة كهربائية.

ويأتي تركيز “تسلا” على أوروبا فيما تعاني القارة العجوز جراء تكاليف الطاقة الباهظة التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين، ما دفع بعض السائقين إلى الأخذ في الاعتبار البدائل الكهربائية.

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