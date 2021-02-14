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إيلون ماسك يدعو بوتين للانضمام إلى تطبيق Clubhouse

14 - فبراير - 2021
ايلون ماسك

ايلون ماسك

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دعا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إليه عبر تطبيق الدردشة الصوتية ”Clubhouse”.

وكتب ماسك في تغريدة مباشرة على حساب الكرملين الرسمي يوم الأحد: ”هل ترغب في الانضمام إلي لإجراء محادثة في Clubhouse؟“.

وأضاف ماسك في تغريدة باللغة الروسية؛ قائلاً: ”было бы большой честью поговорить с вами”، وتعني ”إنه لشرف كبير أن أتحدث إليكم“.

ولم يتضح، حتى الآن أي معلومات حول ما إذا كان الرئيس قد قبل دعوة ماسك، ولا يوجد أي مؤشر على سبب رغبة ماسك في التحدث إلى بوتين في المقام الأول، وقد أجرى الزعيم الروسي حديثه الأول مؤخرًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعلى ما يبدو، فإن الملياردير الأمريكي، لديه شغف كبير بتطبيق Clubhouse، حيث يمكن للمستخدمين الانضمام إلى المحادثات الصوتية، ويمكن استخدامه فقط بعد الحصول على دعوة.

وحظيت المنصة الاجتماعية الجديدة بشعبية كبيرة مؤخرا، وفيها غرف يمكن للمستخدمين فيها مناقشة مواضيع مختلفة.
وقام مؤسسون ومديرون تنفيذيون آخرون رفيعو المستوى بتسجيل الدخول إلى تطبيق Clubhouse لإجراء محادثات، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، ستيف بالمر.

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