إيلون ماسك يعين كلباً رئيساً تنفيذياً لـ"تويتر"

كشف رجل الأعمال الأميركي ومالك موقع “تويتر” إيلون ماسك عن تعيين كلب كرئيس تنفيذي جديد للشركة.

ونشر ماسك مجموعة صور عبر حسابه في “تويتر”، يظهر فيها كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها “ختم” على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم “فلوكي”، وعلّق على الصور بالقول:”الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع”.

وأضاف في صورة أخرى: “أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر! إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام”.

يذكر أن ماسك كان أعلن في نهاية شهر كانون الأول الماضي، أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن يجد شخصًا مجنونًا بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة.