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إيلون ماسك يهنئ المغرب بالصعود إلى نصف نهائي كأس العالم

منذ 45 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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هنأ أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، في تغريدة المنتخب المغربي بالصعود إلى نصف نهائي كأس العالم بعد التغلب على البرتغال.

وهذه أول مرة يقد فيها ماسك التهنئة لأي منتخب حقق فوزا، إلا أن السابقة كانت مع أسود الأطلس.

“إنجاز تاريخي”

إلى هذا، كتب منتخب المغرب اسمه في كتب التاريخ وفجر مفاجأة مدوية جديدة بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي أو إفريقي، بالفوز 1-صفر على البرتغال بطلة أوروبا السابقة في دور الثمانية في قطر، اليوم السبت.

وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وتألق ياسين بونو حارس المغرب في إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة، ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي أمام أكثر من 40 ألف متفرج في استاد الثمامة أغلبهم من المشجعين العرب.

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