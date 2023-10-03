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إيلون ماسك أمام مشكلة قضائية جديدة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2023 9:29 مساءً
الملياردير الأميركي إيلون ماسك

الملياردير الأميركي إيلون ماسك

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أمر قاض أمريكي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في تويتر العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، والتي اشتراها لاحقا وغير اسمها إلى إكس.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر في نص قرار أعلن أمس الاثنين 2\10\2023 إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يوما بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإعلان أنه أشترى خمسة بالمئة من أسهم شركة تويتر.

ورفض القاضي في مانهاتن أيضا دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، أغنى رجل في العالم.

ولم يرد محامو ماسك الثلاثاء على طلبات للتعليق.

وقال مساهمون، بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفر ما يزيد عن 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في تويتر والتحدث سرا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه قبل الإعلان أخيرا عن حصة 9.2 بالمئة في أبريل نيسان 2022.

وأضافوا أنهم باعوا أسهما في تويتر بأسعار منخفضة غير حقيقية لأن ماسك فعل ما كان يفعله سرا.

    المصدر :
  • رويترز

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