الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيلينا ريباكينا تبلغ قبل نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

منذ 6 دقائق
إيلينا ريباكينا

إيلينا ريباكينا

A A A
طباعة المقال

أصبحت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون أول لاعبة تبلغ الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها السهل على إيلينا أوستابنكو بنتيجة 6-2 و6-4 في مباراة من جانب واحد اليوم الثلاثاء.

وبدت اللاعبة القازاخستانية أكثر تركيزا منذ البداية، وكان يمكنها حسم المجموعة الأولى في غضون نصف ساعة من وصولها إلى الملعب لولا تأجيل المباراة لمدة 25 دقيقة من أجل غلق السقف بسبب الأمطار.

ولم تستطع أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة السابقة التعامل مع سرعة إرسال ريباكينا وقوة ضرباتها في المجموعة الأولى، غير أنها انتفضت لتتقدم 2-صفر في بداية المجموعة الثانية.

لكن ريباكينا، التي أخرجت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا من الدور الرابع، ردت كسر الإرسال على الفور، وأطلقت سلسلة من الضربات لتفوز في المجموعة الثانية المتكافئة وتصعد لمواجهة الأمريكية جيسيكا بيجولا أو فيكتوريا أزارينكا الفائزة باللقب مرتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

فرانك لامبارد
إيفرتون المتعثر يقيل مدربه فرانك لامبارد
هاري كين
هاري كين يعادل رقم جريفز ويمنح توتنهام الفوز
من مباراة إمبولي وإنتر ميلان
بعشرة لاعبين.. إنتر ميلان يتجرع الهزيمة أمام إمبولي

الأكثر قراءة

بالفيديو: مستشفى المقاصد يغلق أبوابه... والسبب؟
مشهد من الفيديو الترويجي
مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
السيارة التي اقتحمت منزل العائلة اللبنانية
فيديو مروع.. عائلة لبنانية في السويد تنجو من الموت بأعجوبة!