الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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إيلينا ريباكينا تبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

منذ 3 دقائق
إيلينا ريباكينا

إيلينا ريباكينا

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تأهلت إيلينا ريباكينا إلى أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها 7-6 و6-3 على فيكتوريا أزارينكا اليوم الخميس، بعدما تفوقت على البطلة مرتين في المجموعة الأولى قبل أن تحسم الفوز بالمباراة.

وستلتقي ريباكينا بطلة ويمبلدون في النهائي مع الفائزة من مباراة قبل النهائي الاخرى التي تجمع بين المصنفة الخامسة أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء و البولندية غير المصنفة ماجدا لينيت في ملعب رود ليفر.

وفي مباراة شهدت تقلبات كثيرة، حافظت ريباكينا على رباطة جأشها عندما احتاجت لذلك، وظلت قوية حيث تعثرت لاعبة روسيا البيضاء أزارينكا المصنفة 24 في شوط فاصل فوضوي في المجموعة الأولى ثم خسرت إرسالها مرتين لتتأخر 5-2 في المجموعة الثانية.

وفقدت ريباكينا المصنفة 22 إرسالها خلال محاولة الفوز بالمجموعة، لكن أزارينكا ارتكبت خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال لتصبح أمام ثلاث نقاط للفوز بالمباراة في الشوط التالي، مما سمح للاعبة قازاخستان بحسم الفوز.

    المصدر :
  • رويترز

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