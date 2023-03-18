إيلينا ريباكينا تبلغ نهائي بطولة إنديان ويلز

أطاحت إيلينا ريباكينا بحاملة اللقب إيجا شيانتيك بعد فوزها 6-2 و6-2 في قبل نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس الليلة الماضية لتضرب موعدا مع أرينا سبالينكا في النهائي.

وبعد شهرين من خروج ريباكينا أمام شيانتيك من بطولة أستراليا المفتوحة في الدور الرابع، وقدمت بطلة ويمبلدون مرة أخرى عرضا مثيرا للإعجاب ضد المصنفة الأولى عالميا.

وسيطرت ريباكينا على المباراة من البداية، وكسرت إرسال منافستها مبكرا لتتقدم 2-صفر، قبل أن تنتزع المجموعة الأولى عندما ارتكبت شيانتيك خطأ مزدوجا في نقطة الفوز بالمجموعة.

وخضع إرسال ريباكينا للاختبار في الشوط الأول بالمجموعة الثانية، لكن اللاعبة القازاخستانية صمدت تحت الضغط ثم فازت بالأشواط الأربعة التالية لتتقدم 5-صفر.

وكانت شيانتيك بعيدة عن أفضل حالاتها الليلة الماضية وكشفت لاحقا أنها عانت من “عدم الراحة” في قفصها الصدري أثناء المباراة، لكنها أضافت أنها لا تزال تتوقع الدفاع عن لقبها في بطولة ميامي المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقالت شيانتيك للصحفيين “سنتشاور مع الفريق الطبي. بالتأكيد ساستغل أيام الراحة قبل بطولة ميامي (للتعافي)”.

وتمكنت اللاعبة البولندية من تجنب خسارة المجموعة الثانية بدون الفوز بأي شوط عندما أنقذت نقطة لكسر إرسالها قبل أن تكسر إرسال ريباكينا لتقلص الفارق.

لكن ريباكينا ردت سريعا وكسرت إرسال منافستها لتحسم الفوز.

وقالت ريباكينا في المقابلة التي أجرتها في الملعب “لقد لعبت بشكل جيد حقا، لقد كانت الأجواء لطيفة حقا. لم أكن أتوقع أن ألعب بشكل جيد. لم يكن لدي ما أخسره، أردت فقط الاستمتاع. أعتقد أنها كانت واحدة من أفضل مبارياتي هذا الموسم”.

وستسعى ريباكينا للثأر عندما تواجه سبالينكا، التي هزمتها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي.

وتتفوق لاعبة روسيا البيضاء 4-صفر في المواجهات المباشرة مع ريباكينا.

وأضافت ريباكينا “كانت مبارياتنا متقاربة تماما، خضنا الكثير من المعارك وحتى الآن خسرت أمامها، لكني أتمنى أن يتغير ذلك”.

ولم تكن سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة في أفضل حالاتها خلال فوزها 6-2 و6-3 على اليونانية ماريا ساكاري، لكنها حافظت على رباطة جأشها حتى عندما طلت منافسها القديم – الأخطاء المزدوجة في ضربة الإرسال، برأسها القبيح في يوم مشمس في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وقالت سبالينكا “في الماضي خسرت الكثير من المباريات من هذا القبيل بعد أخطاء قليلة غير ذكية. كنت أذكر نفسي أنه لا بأس من ارتكاب الأخطاء. لست آلة بل إنسان. يمكنني خسارة هذه الضربات، وربما لهذا السبب تمكنت من الاستمرار في القتال ومواصلة المحاولة”.