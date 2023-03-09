إيمان عبد العزيز: طردوني من منزلي ولا أملك سيارة أو أي عقار تجاري

في احدث مقابلة اجرتها الممثلة السورية إيمان عبد العزيز حيث تحدثت فيها عن حياتها الشخصية والمهنية، معبرة عن حزنها من الحال الذي وصلت له والتهميش الذي تتعرض له.

وقالت إيمان عبد العزيز، خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج إنسان، مع الإعلامي السوري عطية عوض، ان شعورها بالتهميش هو بسبب عدم تواجد صورتها في البوسترات الرمضانية، رغم مشاركتها بمجموعة أعمال وشخصيات مختلفة في رمضان 2023، ومنها ” العربجي”، و”زقاق الجن”، مشيرة الى ان ذلك يؤثر على شهرة الممثلين وينتقص من قيمتهم، ويمس بكرامتهم ويزعزع ثقة الفنان بنفسه وبعمله.

كما تأثرت عند حديثها عن فقدان بيتها الأول في منطقة أبو رمانة بالعاصمة دمشق قبل حوالي 20 سنة، وأجهشت بالبكاء بسبب تعرض والدها للخيانة من محاميه الخاص وطلبت المحكمة منهم إخلاء المنزل الذي عاشت فيه، مما أثر على حياتها وحياة أبنائها وأدى لوفاة والدها متأثراً بما حدث، وبدأت بعدها رحلة التشتت والانتقال من منزل لآخر.

واستكملت حديثها بأنها إلى الآن لا تملك منزلا خاصا بها، وتعيش مع أبنائها في منزل الورثة، وأنها لا تملك سيارة أو أي عقار تجاري، ومردودها من الفن زهيد جداً، يكفيها للمصاريف المعيشية فقط.