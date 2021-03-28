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إيميه صياح: "الوقت مش دايماً بينطرنا"

28 - مارس - 2021
إيميه صياح

إيميه صياح

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كتبت الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح خاطرة عبر “تويتر” ‏قالت فيها: “في كلام حسّيته وكتبته.. حفظته ولوّنته.. بس ما لحّقت ‏وصّلته! الوقت مش دايما بينطرْنا.. قول اللّي بدّك تقولو”، ولاقى ‏منشورها إعجاب عدد كبير من متابعيها خصوصاً وأنها تشاركهم ‏بشكل مستمر أرائها ونصائحها‎.‎

يذكر أن صياح شوقت مؤخراً متابعيها لمشاركتها كبطلة في الجزء ‏الخامس من مسلسل “الهيبة”، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع ‏التواصل الإجتماعي قائلةً: “من بعد الغيبة.. الهيبة”، ما أثار حماس ‏متابعيها الذين عبروا عن فرحهم الكبير بعودتها بعمل جديد‎.‎

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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