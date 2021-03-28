إيميه صياح: "الوقت مش دايماً بينطرنا"

كتبت الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح خاطرة عبر “تويتر” قالت فيها: “في كلام حسّيته وكتبته.. حفظته ولوّنته.. بس ما لحّقت وصّلته! الوقت مش دايما بينطرْنا.. قول اللّي بدّك تقولو”، ولاقى منشورها إعجاب عدد كبير من متابعيها خصوصاً وأنها تشاركهم بشكل مستمر أرائها ونصائحها.
يذكر أن صياح شوقت مؤخراً متابعيها لمشاركتها كبطلة في الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة”، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “من بعد الغيبة.. الهيبة”، ما أثار حماس متابعيها الذين عبروا عن فرحهم الكبير بعودتها بعمل جديد.
في كلام حسّيته وكتبته..
حفظته ولوّنته..
بس ما لحّقت وصّلته!
الوقت مش دايما بينطرْنا..
قول اللّي بدّك تقولو..
A..
— Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@AimeeSayah) March 27, 2021