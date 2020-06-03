ابتكار أول كمامة صديقة للبيئة للوقاية من كورونا

ابتكر باحثون أول قناع صديق للبيئة للوقاية من فيروس كورونا، حيث يخلو تمامًا من البلاستيك، الذي تعتمد عليه كل أقنعة الفيروس التاجي، ويعد القناع الذي تبلغ تكلفته 50 بنسا، الأول من نوعه في العالم، كما يمكن تحويله إلى سماد في حديقتك الخلفية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يتكون القناع المسمى ”PPE REELshield“ البلاستيكي المجاني، الذي سيتم بيعه في عبوات تحتوي على 150 قطعة مقابل 75 جنيهًا إسترلينيًا (94 دولارا)، من طوق رأس قابل للتعديل مصنوع من ورق صديق للبيئة وقناع شفاف مصنوع من السليلوز المستخرج من لب الخشب، وبمجرد استخدامها، يقول المصمم إنه يمكن التخلص منها مع النفايات العضوية.

وقال مجلس السماد الأمريكي إنه لا يوجد خطر لنشر الأقنعة المهملة للفيروس التاجي؛ لأنها تتحلل في الحرارة والرطوبة في غضون 3 أيام.

وتم تطوير القناع من قِبل تعاون من شركات Reelbrands وTranscend Packaging ومجموعة الحملة الدولية A Plastic Planet and Packaging، للحد من التلوث البلاستيكي.

وقال سيان ساذرلاند، المؤسس المشارك لمجموعة الحملة، إنه ”لا أحد يريد المساس بسلامة الموظفين والجمهور، لكن أقنعة الوقاية البلاستيكية تُستخدم مرة واحدة ثم تظل موجودة كملوثات لقرون، لذلك أردنا أن نكون القدوة ونثبت أنه يمكننا حماية أنفسنا وحماية كوكبنا في آن واحد“، لافتا إلى أنه ”لم يعد بإمكاننا التضحية بالطبيعة دون عواقب، فالناس تدعم التعافي الأخضر من الوباء؛ لأنه لا يمكننا عزل أنفسنا أو استخدام التطعيم ضد أزمة المناخ“.

وتم اعتماد الأقنعة من قِبل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يعني أنه تم اختبارها على نطاق واسع للتأكد من أنها تلبي نفس المعايير كبديلها البلاستيكي.