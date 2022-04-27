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ابرزها العقرب والثور.. تعرف على الأبراج الأكثر تضحية

27 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 10:28 مساءً
زوجان - تعبيرية

زوجان - تعبيرية

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العطاء والتضحية من أجل من تحب، قد تكون من أفضل الصفات التي يمكن أن توجد في البشر على وجه عام، ولكن هناك بعض الأبراج التي تصنف كأكثر الأبراج عطاء وتضحية، قد تضحي بنفسها من أجل أحباءها، وفي هذا الصدد نقدم أبرز الأبراج المعطائة والمضحية، وذلك بحسب موقع” times of india”.

برج العقرب
مواليد برج العقرب من أكثر الأبراج المضحية على الصعيد العاطفي، فبرج العقرب يعطي الاهتمام والحب دون انتظار مقابل.

برج القوس
مواليد برج القوس من الأبراج النارية المضحية من أجل من تحب، ولكن بمجرد أن يخطأ الشخص في حق برج القوس، يبدأ في التغير وقد يصل الأمر للتفكير في الانتقام.

برج الثور
مواليد برج الثور من أكثر الأبراج المضحية على وجه الأرض، فبرج الثور يجد راحته في راحة من يحب.

برج الأسد
مواليد برج الأسد من الأبراج الحنونة والمعطائة، فهو يعطي دون مقابل، ولكن إذا شعر بالاستغلال يذهب دون راجعه.

الدلو
مواليد برج الدلو من الأبراج المضحية من أجل أسرتها وأحبابها فقط، ولكن برج الدلو في المطلق ليس من الأبراج المعطائة بشكل عام.

برج الحوت
ولد مولود برج الحوت للتضحية والعطاء من أجل من يحب، فهو مزيج من الحب والعطاء والشجاعة.

يذكر أن الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”.

والأبراج المائية “برج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”، والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.

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