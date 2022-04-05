ابرزها تساقط الشعر.. علامات تشير أنك مضغوط نفسياً

يعاني العديد من الاشخاض من الضغط النفسي، ولكن يصعب على العديد تفسير هذه الحالة او معرفة تفاصيلها او العلامات الخاصة بها، اما بالنسبة للضغوط النفسية فهي تؤثر بشكل كبير على الانسان، وقد تظهر علامات على جسم الانسان تشير بأنه يعاني من الضغوط النفسية، ومن ابرز تلك العلامات هي تساقط الشعر بشكل مفرط.

وأشارت التقرير إلى أن الاضطرابات النفسية تؤدي إلى وقف نمو الشعر وضعف بصيلاته، ويمكن أن تعاني من زيادة تساقط الشعر كنتيجة لمشكلة حدثت معك منذ 6 إلى 12 أسبوعا، وذلك بحسب موقع “Brightside”.

وقد تسبب الضغوط النفسية ظهور بقع حمراء حول الفم، وقد تكون نتيجة تأثيرات عاطفية سلبية جعلت جسدك يفرز بعض المواد الكيميائية التي تغير من طريقة تفاعله وتحكمه في وظائفه الأخرى.

والضغوط النفسية تسبب غلق وفتح العين اللا ارادي، وفي بعض الحالات تستمرالحركة اللا إرادية للعين الناتجة عن الضغوطات نفسية لمدة أسابيع أو شهور.

وإذا كنت تشعر بالعطش دائما دون سبب، فهذه إشارة تنبهك إلى أنك تحتاج إلى أن تهتم أكثر بحالتك النفسية.







