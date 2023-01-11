ابنة برنار أرنو في منصب الرئيس التنفيذي لكريستيان ديور

أحكم برنار أرنو رئيس مجلس إدارة مجموعة “إل.في.إم.إتش” ورئيسها التنفيذي قبضة عائلته على امبراطورية السلع الفاخرة الشهيرة الأربعاء، وأسند إلى ابنته دلفين المسؤولية عن كريستيان ديور إحدى العلامات الرائدة للمجموعة.

وعينت المجموعة أيضا بيترو بيكاري، الذي تولى رئاسة ديور منذ عام 2018، رئيسا تنفيذيا للوي فيتون خلفا لمايكل بيرك.

وقالت ناتاشا بريليانت المحللة في كريدي سويس “كلاهما يحظى باحترام كبير… ترقيات منطقية داخل المجموعة”.

وزاملت دلفين أرنو (47 عاما) بيرك في شركة لوي فيتون على مدار العقد الماضي وأمضت قبل ذلك أكثر من 10 أعوام في ديور.

وقالت المجموعة في بيان إن بيرك سيظل يعمل مع برنار أرنو.