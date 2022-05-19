ابنة بوتن تواعد رجلًا جديدًا.. اسمُه يحمل مفاجأة كبرى!

كشفت صحيفة ديلي ميل أن ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن “كاترينا تيخونوفا” لديها حبيب يدعى “زلنسكي”، الاسم الذي يحمله أيضا الرئيس الأوكراني، وفق ما ذكرت تقارير.

العقوبات الغربية المفروضة على الشابة البالغة ٣٤ عامًا، بسبب غزو والدها للأراضي الاوكرانية، علّقت رحلاتها المنتظمة من موسكو الى ميونخ للقاء حبيبها الجديد.

شريك كاترينا الجديد، الذي انجبت منه طفلة تبلغ الآن عامين، هو “إيغور زلنسكي”، ٥٢ عامًا، وهو راقص باليه محترف.

وقد كشفت هذه المعلومة وسيلة إعلام روسية مستقلة وصحيفة ديرشبيغل الالمانية.

وقد انفصلت ابنة بوتن عن زوجها السابق عام ٢٠١٧، عندما بدأت مواعدة راقص الباليه الذي كان متزوجًا ايضا ولديه ٣ أبناء.

ووجدت التحقيقات الصحفية ملفات تثبت رحلات جوية لـ تيخونوفا، وزلنسكي، وطفلة، ومربيات اطفال وحراس امن.

وكشفت الاوراق أنه خلال فترة سنتين، سافرت ابنة بوتن الى ميونخ،حيث يعمل زلنسكي حبيبها الجديد، اكثر من ٥٠ مرة.

وذكر التقرير أنّ مصدرًا لمجلة ديرشبيغل من مركز الباليه، قال إنّ زلنسكي هو شريك ابنة بوتن، مشيرًا الى انه في نهاية عام ٢٠١٩، يبدو ان كاترينا تعبت من السفر المتواصل الى ميونخ، وقررت الانتقال للعيش مع حبيبها.

ويُوصف شريكها الجديد زلنسكي أنه واحد من أنجح راقصي البالي الروس.

في عام ٢٠١٦، وقبل علاقة الحب التي جمعته بابنة بوتن، علّق زلنسكي على استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم، قائلًا: “انا لست رجلًا سياسيًا، لكن عليهم أن يجلسوا الى نفس الطاولة ويهدأوا، الفن سينقذ العالم”.