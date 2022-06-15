ابنة تشارلي شين تنضم إلى موقع إباحي.. نصحها بالإبداع

لام الممثل الأميركي تشارلي شين زوجته السابقة دينيس ريتشاردز، على انضمام ابنتهما الكبرى سامي إلى تقديم المحتوى الإباحي على موقع OnlyFans.

وقال في تصريحات إعلامية: “بلغت ابنتي الآن 18 عامًا وتعيش مع والدتها. لم يحدث هذا تحت سقفي.. أنا لا أتغاضى عن هذا”.

واستدرك: “لكن بما أنني غير قادر على منعها، حثثتها على أن يكون ما تفعله أنيقاً ومبدعاً، وألّا تضحي بنزاهتها”.

وأعلنت سامي التي بلغت 18 عاماً في شهر أذار (مارس) الماضي، انضمامها إلى الموقع الإباحي، من خلال منشور عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، حيث أطلّت بملابس البحر السوداء.

وحثّت متابعيها على “النقر فوق الرابط في سيرتها الذاتية لرؤية المزيد” من المحتوى الإباحي الحصري.

ووعدت سامي شين “بتحميل محتوى جديد من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعياً”، وشجعت مشتركيها على الدردشة معها على انفراد.

يُذكر أن تشارلي شين أعلن اصابته بفايروس نقص المناعة المكتسب (أيدز) في عام 2015.