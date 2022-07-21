ابنة حسن أبو السعود لن تتخذ اجراء قانوني بحق شيرين

علقت رشا ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي أدلت بها مع الإعلامية لميس الحديد، حول والدها بأنها أصبحت تشبهه بعد زيادة وزنها.

وقالت رشا أبو السعود، في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”،: “شيرين عبد الوهاب تسببت في رفع ضغطي من امبارح حتى الآن، بسبب حديثها، وتنمرها على وزن والدي الزائد، وهذا هو سبب وفاته”.

وأضافت أبو السعود: “علمت بتصريحات شيرين من الصحفيين ولا أقبل من أحد أن يسب والدي المتوفي وما قالته شيرين ليس زلة لسان، نظرا لوجود مشكلات من قبل بينها وبين والدي رحمه الله”.

وأشارت رشا ابنة حسن أبو السعود، إلى أن تلك المرة ليست الأولى التي تسيئ فيها شيرين لوالدها.

وتابعت: “لن نتخذ أية إجراء قانوني تجاه شيرين فهى لم تقم بخطأ قانوني، بل ارتكبت خطأ إنساني”.

وطالبت ابنة حسن أبو السعود شيرين عبد الوهاب بعدم ذكر اسم والدها مرة أخرى وأنها تقبلت اعتذار شيرين عبد الوهاب الأخير.