الأثنين 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ابنة رشوان توفيق تكشف تفاصيل أزمته الصحية

منذ 18 ثانية
رشوان توفيق

رشوان توفيق

A A A
طباعة المقال

ما زالت الأزمات الصحية تلاحق الفنان الكبير رشوان توفيق، حيث كشفت ابنته الإعلامية هبة رشوان عن إصابته بكسر في قدمه، ووضعها في جبيرة من الجبس لمدة شهر تقريباً، حتى يلتئم الكسر.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لوالدها بعد أزمته الصحية بدا فيها مع ابن شقيقه، وعلّقت عليها بقولها: “الحاج رشوان وقع، وحدث شرخ في قدمه، وبعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور العظام اللي جبس قدمه”.

وأضافت: “النجم نجم برضه… لازم الصورة حتى لو في الجبس 30 يوماً… ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بالسلامة”.

وكشف الفنان رشوان توفيق عبر حسابه الرسمي عن تعرضه لكسر في القدم، مطالباً جمهوره الحبيب بالدعاء له بالشفاء.

وسبق للفنان رشوان توفيق أن كشف حقيقة الأخبار المتداولة حول الصلح بينه وبين ابنته آية، مؤكداً أنه لم يغلق الباب في وجهها ومستعد للصلح معها رغم رفضها، لأنه يعلم أنها ليست السبب في الخلاف.

موضحاً: “لا أرفض الصلح مع ابنتي، وبيتي مفتوح لها في أي وقت، هي ملهاش ذنب في أي حاجة، هي بتسمع كلام اللي حواليها بس، أنا عمري ما أزعل من أولادي”.

    المزيد من منوعات

    جوني ديب وانجيلينا جولي
    أنجلينا جولي أوّل من حذّرت جوني ديب من الزواج بآمبر هيرد
    ياسمين عبد العزيز وريهام الحجاج
    ريهم حجاج تنفي سخريتها من ياسمين عبد العزيز
    العائلة الملكية البريطانية
    الأميرة أوجيني تحذف كيت ميدلتون من صورة العائلة الملكية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    لن تصدق ماذا يفعل حراس بوتين عند استخدامه للحمام؟!