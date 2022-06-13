ابنة رشوان توفيق تكشف تفاصيل أزمته الصحية

ما زالت الأزمات الصحية تلاحق الفنان الكبير رشوان توفيق، حيث كشفت ابنته الإعلامية هبة رشوان عن إصابته بكسر في قدمه، ووضعها في جبيرة من الجبس لمدة شهر تقريباً، حتى يلتئم الكسر.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لوالدها بعد أزمته الصحية بدا فيها مع ابن شقيقه، وعلّقت عليها بقولها: “الحاج رشوان وقع، وحدث شرخ في قدمه، وبعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور العظام اللي جبس قدمه”.

وأضافت: “النجم نجم برضه… لازم الصورة حتى لو في الجبس 30 يوماً… ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بالسلامة”.

وكشف الفنان رشوان توفيق عبر حسابه الرسمي عن تعرضه لكسر في القدم، مطالباً جمهوره الحبيب بالدعاء له بالشفاء.

وسبق للفنان رشوان توفيق أن كشف حقيقة الأخبار المتداولة حول الصلح بينه وبين ابنته آية، مؤكداً أنه لم يغلق الباب في وجهها ومستعد للصلح معها رغم رفضها، لأنه يعلم أنها ليست السبب في الخلاف.

موضحاً: “لا أرفض الصلح مع ابنتي، وبيتي مفتوح لها في أي وقت، هي ملهاش ذنب في أي حاجة، هي بتسمع كلام اللي حواليها بس، أنا عمري ما أزعل من أولادي”.