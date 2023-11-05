ابنة زوج كامالا هاريس تُثير الجدل.. يهودية تجمع التبرعات لأطفال غزة!

تعتبر عارضة الأزياء Ella Emhoff ابنة المحامي اليهودي الأميركي Doug Emhoff المعروف بلقب “الرجل الثاني” في الولايات المتحدة، بوصفه زوج كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، أحد الوجوه البارزة التي تساهم في جمع التبرعات لأطفال غزة المنكوبين من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر ليل نهار بلا توقف منذ شهر كامل.

فابنة زوج هاريس البالغة 24 عامًا، بثت Link لمتابعيها البالغين في “إنستغرام” أكثر من 316 ألفًا، علموا منه أنه رابط صندوق Palestine Children’s Relief Fund أو “جمعية إغاثة أطفال فلسطين” الهادف حاليًا لجمع تبرعات لأطفال غزة، تبلغ 20 مليونًا من الدولارات، وفقًا لما نقلته “العربية.نت” عن وسائل إعلام أميركية، ذكرت أنّ الصندوق الذي تأسس في 1991 في مدينة Kent في ولاية أوهايو، جمع 19 مليونًا و200 ألف دولار حتى صباح اليوم الأحد، ولم يعد ينقص سوى 800 فقط ليحقق هدفه.

وكان الصندوق يهدف في بداية الحملة التي بدأت منذ أسبوعين، إلى جمع 8 ملايين فقط، بحسب الفيديو المعروض أعلاه، لكنه رفع حجم التبرعات إلى 10 ملايين، بعد أن وجد القيّمون عليه إقبالًا متزايدًا من المتبرعين الذين استجابوا لنداء حملته، ما جعله يضاعف الهدف إلى 20 مليونًا من الدولارات، وقد يكتفي بها أو يزيد منها اليوم أو غدًا على الأكثر.

وفي تقرير عن التبرعات، نشرته صحيفة New York Post الأميركية أمس السبت، ورد أن عضو الكونغرس الجمهوري Jeff Van Drew عن ولاية نيو جيرسي، وصف ما قامت به ابنة زوج كامالا هاريس، بأنه “أمر يثير القلق، وأجده بغيضًا، ولكي أكون صادقًا، فأنا مندهش نوعًا ما. إنه أمر مقلق إلى أقصى درجة. من شبه المؤكد أن حماس ستكون قادرة على سحب أي أموال إنسانية تدخل غزة”، وفق زعمه.