ابنة شريف منير تتجاهل أزمة والدتها.. اليكم التفاصيل

تصدر اسم الفنان شريف منير محرك بحث غوغل خلال الساعات الماضية بعدما فاجأت زوجته لورا متابعيها عبر حسابها بتطبيق إنستغرام، بمقطع فيديو شنت من خلاله هجوما على ابنتيها، وقامت فريدة وكاميليا بإلغاء متابعة والدتهما عبر حسابها بتطبيق إنستجرام بعد صدام بينهن.

ونشرت فريدة شريف منير مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة برفقة أصدقائها عبر خاصية ستورى “إنستغرام”، بعدما ألغت متابعة والدتها متجاهلة الأزمة.

وفوجئ جمهور الفنان شريف منير، أمس برسالة عتاب شديدة اللهجة من لورا عماد، “زوجته” لـ ابنتيها فريدة وكاميليا.

كانت البداية عندما شاركت الفنانة لورا عماد، مقطع فيديو لزوجها الفنان شريف منير، مع عائلته أثناء تناولهم العشاء في أحد المطاعم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع «انستغرام»، وكتبت تعليقًا على الفيديو رسالة عتاب لـ ابنتيها فريدة وكاميليا قائلة: “رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا.. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!”.

وتابعت لورا عماد: “بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي”.

وحرصت فريدة وشقيقتها كاميليا، على الرد على عتاب والدتهم، حيث استنكروا فعلتها، معربين عن اسيتائهم بسبب نشر الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقت فريدة شريف منير، على رسالة والدتها بموقع «انستغرام»، قائلة: “ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟، لترد عليها والدتها قائلة: إنتوا بتموتوني كل يوم وأنتِ عارفة كده كويس، ربنا يهديكي صحيح الزن على الودان أمر من السحر”.

كما علقت كاميليا شريف منير، قائلة: “عمرنا ما بعدنا عنك، وغير كده أنا كنت لسة قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة إنك بتفكري في كده، وردت عليها والدتها قائلة: “أنتم عارفين كويس أوي إني بشحتكم وبتهربوا مني، ربنا موجود ويهديكم من الزن اللي على ودانكم”.