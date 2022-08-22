ابنة شريف منير ترد على الانتقادات.. أنا أبناء عاملين وسعيدة

ردت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير على انتقادات البعض لظهورها إعلاميا في تقديم البرامج أو استعدادها لدخول مجال التمثيل بكونها تنتمي لفئة “أبناء العاملين”، موضحة أن هذا الوصف لا يزعجها.

وقالت أسما، خلال تصريحات بإحدى الفضائيات، إنها ترى أنه من المنطقي أن يدعم كل أب أولاده في كل المجالات وليس التمثيل فقط، لكن نظرا لأن الوسط الفني تكون الأنظار موجهة إليه أكثر فيعتبر البعض الأمر مجرد “واسطة”.

وتابعت: “ماشي أنا أبناء عاملين وموافقة وسعيدة جدا وربنا يخليهولي يارب.. ما الدكتور بيخلي ابنه دكتور والمهندس بيزق ابنه يبقى مهندس، عادي جدا.. الفكرة بس إن عشان الوسط بيقعدوا يقولوا كوسة وكده.. أنا لو بنتي عاوزه حاجة طبيعي هدعمها.. هل هقولها لأ مش هدعمك؟! أنا شاطرة وعارفه ناس طبيعي هدعمها”.

وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الماضية حول خلاف بين شريف منير وابنته الأمر الذي دعا الفنان المصري للرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث نشر صورة تجمعه بابنته ووجه لها رسالة حب قائلا: “أنا مش عارف ليه في ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك.. ما يعرفوش إنك قاعده جوه قلبي”.

وبهذه التعليق أكد شريف منير، للجمهور عدم وجود أي خلافات بينه وبين ابنته ووجه رسالة بطريقة غير مباشرة بعدم تدخل الجمهور في حياتهم الشخصية والعائلية.

وردت أسما شريف منير، على الأمر عن طريق نشرها صورة لها برفقة والدها، معلقة: “لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي”.