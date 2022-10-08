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ابنة طلعت زكريا في ذكرى وفاة والدها: الناس بتحبك وبتدعيلك

منذ 10 دقائق
طلعت زكريا

طلعت زكريا

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نعت الفنانة إيمى طلعت زكريا، والدها، فى ذكرى رحيله السنوية، عبر حسابها على ” إنستغرام”.

وكتبت عبر حسابها الرسمى: “8 أكتوبر 2019 تاريخ لا ينسى الذكرى السنوية الثالثة 3 سنين فاتوا وأنت مش معايا بجسمك، بس معايا بروحك”.

وتابعت: “أنا مبسوطة إن ذكرى وفاتك صادفت يوم جميل هو نفس يوم المولد النبوى الشريف حاجة عظيمة”.

وأرفت: “أنا عارفه إنك فى مكان جميل أوى وأحسن من هنا بكتير ربنا دايما بيطمنى عليك، أنت جميل أوى يا بابا وسايبلنا سيرة حلوة من بعدك وكل الناس بتحبك وبتدعيلك”.

واختتمت: “ربنا يرحمك يا حبيبى فى الجنة ونعيمها يا رب أنت وأمواتنا جميعا”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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