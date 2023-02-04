السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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ابنة مادونا تُمنع من دخول عرض أزياء مارك جاكوبس... والسبب؟

منذ 44 دقيقة
ابنة مادونا

ابنة مادونا

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أثارت لورد ليون، ابنة النجمة مادونا، بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء منعها من دخول عرض أزياء مارك جاكوبس الخميس في مانهاتن.

وقد وثّق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على تطبيق “تيك توك” لحظة وصول النجمة عند تمام الساعة السادسة مساء حيث قابلها رجال الأمن الواقفون أمام الباب مانعين إيّاها من الدخول بسبب تأخرها.

ويبدو أن وصول النجمة تزامن مع توقيت انطلاق العرض ما دفع رجال الأمن إلى إخبار ليون أن الأبواب أقفلت ولم يعد باستطاعتها الدخول، وهو ما حدث. فرغم كلّ محاولاتها للدخول، لم يتراجع رجال الأمن عن قرارهم وأجبرت على العودة إلى سيارتها، وفقاً لموقع “الصفحة السادسة”.

وأشارت المصادر إلى أن جاكوبس أصبح دقيقاً جداً في مواعيد انطلاق عروضه بعدما عرف في السابق بسبب تأخيره الكبير.

وشرح المصدر: “يبدأ مارك جاكوبس (عروضه) على الوقت المحدد دائماً. فقد تعرض للتوبيخ سابقاً (في عام 2018) لأنه تأخر ساعة ونصف الساعة، لذا الآن، هو دقيق جداً”.

وأوضح المصدر: “تم إرسال رسائل بريد الكتروني للمدعوين تفيد بأن العرض سيبدأ في تمام الساعة السادسة مساء، ويجب عليهم أن يصلوا في موعد أقصاه 5:50 مساءً لضمان دخولهم، وقد وصل الضيون قبل نصف ساعة”.

وقد تكون هذه الحادثة أصعب على لورد نظراً إلى أنّها سبق وأن كانت نجمة حملة سابقة للعلامة إضافة إلى امتلاك والدتها، مادونا، تاريخاً طويلاً حافلاً مع مارك جاكوبس.

رغم ذلك، أكدت تقارير لاحقة أنّ ليون تمكنت في نهاية المطاف من دخول عرض جاكوبس والجلوس في الصفوف الأمامية من العرض والاستمتاع به.

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