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ابنة وائل كفوري في أول يوم لها في المدرسة

9 - سبتمبر - 2021
وائل كفوري

وائل كفوري

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نشرت زوجة الفنان وائل كفوري السابقة، أنجيلا بشارة، صورة لإبنتهما في أول يوم دراسي لها، بعد إنقطاع قصري طال القطاع التعليمي خلال الآونة الأخيرة.

وظهرت إبنة كفوري وهي تجلس في صفها، وعلامات السعادة واضحة عليها، وكُتب على الصورة “عدنا إلى المدرسة”.

الجدير بالذكر، أن بشارة كانت قد توعدت سابقاً لكل من يحاول التعرض لعائلتها، أو العبث بحكاية زواجها السابق وكل الامور التي تتعلق بها وحدها، لأن في هذا الاطار قدسية معينة لا يعرفها هواة التنكيل بسيرة الآخرين، وشددت على ضرورة الابتعاد عن حياتها الخاصة السابقة والحالية لانها معنية أساسية بالدفاع عن خصوصياتها بعد أن انتهى زمن الصمت.

صورة لإبنة وائل كفوري

صورة لإبنة وائل كفوري

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