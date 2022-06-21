الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
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ابن الـ 8 سنوات يستعد لدخول الجامعة

منذ 58 دقيقة
طفل يستخدم جهازًا لوحيًا

طفل يستخدم جهازًا لوحيًا

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رد نائب رئيس أكاديمية التربية الروسية، غينادي أونيشينكو، بعد تداول أخبار تفيد بأن شقيق، أليسا تيبلاكوفا التي أصبحت طالبة في جامعة موسكو بسن 9 أعوام، يستعد هو أيضا لدخول الجامعة نفسها بعد أن اجتاز الامتحان الحكومي الموحد وحصل على شهادة التعليم الثانوي.

وقال إن الأطفال الموهوبين يجب أن تتوفر لهم مناهج خاصة أما فيما يخص الالتحاق بالجامعة بسن 8 أعوام والاقتداء بمصير أخته التي قد دخلت جامعة موسكو بسن 9 أعوام فما هو إلا طريق إلى مأزق.

وأضاف: “في حال إنهاء الصبي للجامعة سيعني ذلك أنه سيكون محروما من الطفولة”.

ومضى قائلا: “لنفترض أنه سيدرس الرياضيات في البيت، وربما سينشر بعض المقالات في تخصصه. لكن ذلك لا يعني شيئا، إذ أنه محروم من الطفولة والنمو الفيزيولوجي الطبيعي الذي سيتأخر حتما عن نموه الذهني”.

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