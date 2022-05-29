ابن وزير لبناني سابق يتزوج من اميرة بلغارية

ارتبط رجل أعمال لبناني بزواج مدني مع أميرة بلغارية، كانت تربطه بها صداقة حميمة طوال 8 سنوات مضت، وانتهت بزواجهما وإقامة حفل الزفاف مساء أمس السبت في جزيرة إسبانية، هو مارك أبو سليمان، ابن كميل أبو سليمان، وزير العمل السابق.

أما الأميرة التي تصغره بعام، فهي Mafalda المولودة منذ 27 سنة في لندن، وهي عارضة أزياء سابقة ومغنية، كانت تقيم بنيويورك وحاصلة على الجنسيات البريطانية والإسبانية والبلغارية، ومعروفة أكثر بأنها ابنة Kyril أمير “بريسلاف” وابن ملك بلغاريا Simeon Saxe-Coburg-Gotha الذي شغل بين 2001 إلى 2005 منصب رئيس وزرائها، ثم تقاعد ولا يزال حيا بعمر 84 حاليا.

وتم إحياء حفل الزفاف، مساء أمس السبت في قصر لوالدة العروس بمدينة Palma عاصمة جزر “البليار” التابعة في المتوسط لإسبانيا، وحضره أفراد من عائلة الزوجين ومن الأقارب، بينهم جد العروس، إضافة لأمراء أوروبيين، منهم Mette-Marit وريثة عرش النرويج، والأميرة كريستينا، شقيقة ملك إسبانيا.

كما لبى الدعوة عشرات “ممن طلب منهم إبقاء هواتفهم المحمولة في مكان بعيد عن الحفل “لأسباب أمنية، ولمنع أي كان من التقاط صور” طبقا لما ورد بموقع مجلة Hola المختصة في إسبانيا بأخبار النجوم والمشاهير، لذلك خلا أي خبر عن الزواج وحفل الزفاف بصورة مرفقة، وتم ترك الأمور للمخيلات فقط.