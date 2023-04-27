اتحاد التنس: ملتزمون بقرار مقاطعة اللعب مع لاعبين من الكيان الصهيوني

أشار الاتحاد اللبناني للتنس في بيان، الى ان “عدداً من وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتداول اخباراً وصوراً عن مشاركة لاعبين لبنانيين ناشئين بصورة فردية في مباريات ضمن دورات ودية مع لاعبين من الكيان الصهيوني في الخارج، يود الاتحاد ان يكرر موقفه المعروف والذي سبق له ان أعلنه في السابق مرارا وتكرارا، من رفض تام لخوض لاعبين ولاعبات لبنانيين مباريات مع لاعبين ولاعبات من الكيان الإسرائيلي. وهذا الامر تلتزم به التزاما تاما كافة بعثات منتخبات لبنان لكافة الفئات العمرية التي تشارك في البطولات والمسابقات الخارجية”.

وأكد ألا علاقة للاتحاد باللاعبين اللبنانيين الذي خاضوا المباريات التي يجري التداول بها، نطلب مجددا من أهالي اللاعبين واللاعبات ضرورة عدم خوض أبنائهم الناشئين مباريات مع لاعبين إسرائيليين، وسيعمل الاتحاد على اتخاذ إجراءات بهذا الصدد وبكل من يخالف هذا القرار. جئنا بكتابنا هذا لتوضيح موقفنا مرة جديدة.