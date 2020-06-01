اتحاد كرة السلة ألغى موسم 2019 2020

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أعلن الإتحاد اللبناني لكرة السلة “أنه بسبب القوة القاهرة التي تعاني منها البلاد منذ تاريخ 18/10/2019 ولغاية الساعة من دون انقطاع”، الغاء بطولاته لمختلف الدرجات والفئات لموسم 2019-2020 من دون أي استثناء.

وأشار الى تشكيل لجنة من الأختصاصيين “لإعداد وإجراء الدراسات اللازمة بغية وضع رؤية واضحة تشمل شكل وهيكلية وأنظمة بطولات الموسم المقبل، في ضوء الأوضاع الإستثنائية الصعبة والحرجة التي تعاني منها رياضة كرة السلة على مختلف المستويات والأصعدة”.

ودعا إدارات النوادي والمدربين واللاعبين وعائلة كرة السلة “الى التعاون الكامل من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة، والتنسيق من اجل العمل على إطلاق بطولات الموسم المقبل بأفضل شكل ممكن”.