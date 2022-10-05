اتفاق بين برشلونة وأتلتيكو مدريد لإنهاء أزمة غريزمان

توصل ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد لاتفاق من أجل إنهاء أزمة تعاقد الأتلتي بشكل رسمي مع الفرنسي أنطون غريزمان، وفق ما كشفت شبكة “Relevo”.

وتنتهي إعارة غريزمان لأتلتيكو في صيف 2023، مع وجود بند شراء تبلغ قيمته 40 مليون يورو، ويتحول إلى إلزامي بشروط محددة.

ووفقا لما ذكرته “Relevo”، يوم الأربعاء، فإن “غريزمان سيوقع بشكل نهائي مع أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو بعد التوصل لاتفاق بين إدارتي البرسا والأتلتي”.

وأضاف التقرير: “الاتفاق سيضع نهاية لبند إجبارية شراء اللاعب بنهاية الموسم بـ40 مليون يورو إذا لعب عددا معينا من المباريات، وهو ما سيمكن اللاعب من اللعب لأكثر من 30 دقيقة بعد هذا الاتفاق”.

وأشارت إلى أن “المفاوضات بين الناديين كانت معقدة، والعلاقات الآن صفر”.

وأوضح التقرير أن “غريزمان بدوره خفض راتبه 50% ليلعب للأتليتي وسيقوم بتخفيض راتبه أيضاً 30% في العقد الجديد، حيث سيحصل تقريباً على 7 ملايين يورو”.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن برشلونة وافق على الجلوس والتفاوض مع أتلتيكو مدريد لتقليل قيمة انتقال اللاعب بنهاية الموسم.

ويشارك غريزمان في عدد دقائق محدود بكل مباراة لكي لا يتم تفعيل بند إجبارية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

ويوجد بند في عقد غريزمان الثنائي مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة يلزم الفريق المدريدي بدفع قيمة 40 مليون يورو كاملة لتفعيل بند الشراء بعد انتهاء عامي الإعارة شريطة الوصول إلى نسبة مشاركة معينة مع “الروخيبلانكوس”.

هذا الأمر دفع الفريق المدريدي إلى إشراك النجم الفرنسي منذ بداية الموسم الجاري لمدة نصف ساعة أو أقل أو أكثر قليلًا في كل مباراة، بتنسيق بين الإدارة والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

برشلونة بدوره يسعى لتحصيل 20 مليون يورو بعد شعوره بعدم التزام أتلتيكو مدريد بهذا البند، وذلك للتخلص من راتب اللاعب الضخم.