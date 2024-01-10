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اتفاق بين توم كروز و"وارنر براذرز ديسكفري" على إنتاج أفلام

منذ 4 دقائق
توم كروز

توم كروز

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اتفقت شركة وارنر براذرز ديسكفري أمس الثلاثاء، مع الممثل توم كروز على تطوير وإنتاج أفلام أصلية وأخرى مكملة لسلاسل شهيرة في عام 2024.

وقال بول ديرجارابديان كبير المحللين الإعلاميين في شركة كومسكور إن “الاتفاق مع توم كروز، أكبر نجم سينمائي في العالم أمر بالغ الأهمية”.

وأضاف أن “المواهب تجذب المواهب، وكل شركة إنتاج تروج لأعمالها الرسمية مع كبار صناع الأفلام والنجوم للبرهنة للعالم على التزامها تجاه هؤلاء المبدعين المرغوب فيهم جدا”.

وسيشغل كروز منصبا في مكتب وارنر براذرز ديسكفري بمدينة بوربانك الأميركية كما فعل نجوم مثل كلينت ايستوود وفرانك سيناترا.

ووفقا لشركة كومسكور، فقد حققت أفلام كروز على مدى حياته المهنية التي امتدت لخمسة عقود، أكثر من 12 مليار دولار على مستوى العالم. وحقق فيلمه “توب غن: مافريك”، الذي صدر عام 2022 ما يقرب من 1.5 مليار دولار.

وحقق فيلمه الأحدث “ميشين إيمبوسيبول.. ديد ريكونينغ بارت وان” 568 مليون دولار في دور العرض بجميع أنحاء العالم.

وقال مصدر إن الاتفاق مع شركة وارنر براذرز غير حصري لأن كروز سيعمل على الجزء التالي من سلسلة أفلام “ميشين إيمبوسيبول” لشركة باراماونت بيكتشرز.

    المصدر :
  • رويترز

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