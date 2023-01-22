اتفاق غريب.. قتلت زوجها المريض في المستشفى برصاصة في الرأس!

أقدمت امرأة أمريكية على تنفيذ الرغبة الأخيرة لزوجها المريض والمسن القابع في أحد مستشفيات ولاية فلوريدا الأمريكية، وقامت بإطلاق النار عليه.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن السلطات الأمريكية قولها إن “جيري جيلاند (77 عاما)، وهو رجل مصاب بمرض عضال، أبرم اتفاقا مع زوجته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، مفاده أنه إذا لم تتحسن صحته المتدهورة، فهو يريد من زوجته، إيلين جيلاند، البالغة من العمر 76 عاما، أن تقتله”.

قال رئيس شرطة دايتونا بيتش جاكاري يونغ، في مؤتمر صحفي: نظرًا لأن جيري كان مريضًا بالفعل، فقد أجروا محادثة حول هذا الموضوع، وخططوا لذلك منذ حوالي ثلاثة أسابيع، وأنه إذا استمر في اتخاذ منعطف نحو الأسوأ، فإنه يريد منها إنهاء هذه المعاناة، مضيفًا أنه لم يكن لدى الزوج القوة لإطلاق النار على نفسه، لذلك كان عليها أن تقوم بذلك من أجله.

وكانت إيلين جيلاند وصلت إلى المستشفى وأحضرت مسدسًا إلى غرفة زوجها في الطابق الحادي عشر، وأطلقت النار على رأس زوجها، «لم تستطع قتل نفسها وتحصنت في غرفته، بحسب يونغ.

وأشار يونغ إلى أنه تم إجلاء مرضى آخرين في غرف مجاورة، ودخلت السلطات في مفاوضات استمرت لساعات مع إيلين جيلاند التي قالت الشرطة إنها لم تهدد أي شخص آخر لكنها لم تترك سلاحها.

وذكر يونغ، أن الضباط تمكنوا في النهاية من استخدام جهاز الانفجار الخاطف، لإلهائها وحملها على إنزال سلاحها، ثم اقتُيدت إلى الحجز، مشيرًا إلى أن الزوجة القاتلة، يمكن اتهامها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.