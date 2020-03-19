اتفاق يبعث الأمل بعودة البريميرليغ

قالت الجهات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية في بيان مشترك، الخميس، إن تأجيل الموسم سيستمر حتى 30 أبريل على الأقل، لكن موعد نهاية الموسم سيتم تمديده لأجل غير مسمى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتوصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز ورابطة دوري المحترفين ورابطة دوري السيدات بالإضافة لاتحادات اللاعبين والمدربين لاتفاق من أجل تمديد الموعد الرسمي لنهاية موسم 2019-2020 في محاولة للمساعدة في استكمال الموسم.

وقالت المنظمات في بيان مشترك بعد اجتماع عبر الفيديو: “نحن متحدون في التزامنا بالعثور على طرق لاستئناف موسم 2019-2020 وضمان إقامة كل مباريات الأندية المحلية والأوروبية بمجرد أن تصبح الظروف آمنة”.

وفي الأسبوع الماضي تم تعليق منافسات كرة القدم في إنجلترا، بما في ذلك الدوري الممتاز وكل درجات دوري المحترفين ودوري السيدات حتى الرابع من أبريل.

ووافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الثلاثاء على تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام، ليفسح المجال أمام استكمال المسابقات المحلية إذا كان الموقف الصحي العام يسمح بذلك.

وتقول لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن الموسم يجب أنينتهي بحلول أول يونيو، لكن القرار اتخذ لتمديد الموسم حتى الصيف.

وأضاف البيان المشترك: “تطور كوفيد 19 لا يزال غير واضح ويمكننا أن نؤكد للجميع أن صحة وسلامة اللاعبين والإداريين والجماهير هي أولويتنا. سنواصل اتباع نصائح الحكومة وسنتعاون لإبقاء الموقف قيد المراجعة وسندرس كل الخيارات المتاحة من أجل العثور على طرق لاستئناف الموسم عندما تسمح الظروف”.

وجاء قرار الجهات الإنجليزية ليبعث الأمل للأندية المنافسة، وعلى رأسها ليفربول، باحتمالية استكمال الموسم في وقت متأخر، بدلا عن إلغائه.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن ملاحقيه، ويكفيه الفوز في مباراتين فقط للتتويج لأول مرة منذ 30 عاما.