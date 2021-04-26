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اتهام محمد رمضان بـ "قتل" الطيار أشرف أبو اليسر

26 - أبريل - 2021
محمد رمضان في قمرة قيادة الطائرة

محمد رمضان في قمرة قيادة الطائرة

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تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الفنان محمد رمضان بقتل الطيار أشرف أبو اليسر “معنويا”.

وقال صبري “رمضان ظهر منذ فترة مع الطيار أشرف أبو اليسر مستغلاً وجوده على الطائرة التي يقودها الفقيد، وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة مما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل الطيار من عمله ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه”، بحسب موقع “القاهرة 24”.

وتابع أنه في أعقاب قيام الطيار برفع دعوى تعويض ضد الفنان المصري عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده، تم الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 6 ملايين جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

واتهم المحامي في بلاغه محمد رمضان بـ “عدم المبالاة بالحكم القضائي وقام بالاستهانة به وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترامًا لهذا القضاء”.

وأكد صبري، أن ممارسات محمد رمضان في تلك الفترة أدت إلى إصابة الطيار بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة التي دخل على إثرها العناية المركزة.

واعتبر أن أخبارا وصلت الطيار حول ممارسات رمضان وعدم احترامه للحكم ومن ثم نيته التملص من دفع مبلغ التعويض له أثرت على نفسيته وقادت إلى وفاته في النهاية.

وقال المحامي إن ما قام به الفنان المصري”يعد مجرم قانونًا حيث إنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه”.

وأوضح في البلاغ أن “جريمة القتل بالوسائل المعنوية هي إزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسمه وإنما يحدث بانفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها مما تؤدي إلى وفاته”.

وأمس الأول (السبت)، توفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، داخل غرفة العناية المركزة، عقب تعرضه لأزمة صحية، في ظل الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، وبعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول إلى مقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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