اثناء محاولتها انقاذ زوجها.. بريطانية تغرق في حوض السباحة

غرقت زوجة بريطانية وهي تحاول إنقاذ زوجها بعد أن أصيب على ما يبدو بنوبة قلبية قاتلة في حوض السباحة في الفيلا الفاخرة في فرنسا.

قفزت ديانا شماش، 80 عامًا ، إلى الماء وهي بكامل ملابسها في محاولة لمساعدة زوجها ديفيد ، 82 عامًا، في منزل العطلات الخاص بالزوجين بالقرب من مونبلييه.

وقالت الشرطة في جنوب فرنسا إنه تم اكتشاف الزوجين من قبل أصدقاء وصلوا لحضور حفل عشاء في مكان منعزل يوم السبت الماضي، ويُخشى أن يكونوا قد بقوا في المسبح لعدة أيام حيث تم سماعهم آخر مرة من مساء الأربعاء السابق، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال مصدر محقق كبير: “المنزل بعيد تمامًا عن أي منزل آخر، لذلك لن يتمكن أحد من سماع صرخاتهم طلبًا للمساعدة”.

لكن ما نعرفه الآن هو أن السيدة شماش كانت ترتدي ملابسها بالكامل وترتدي حذائها عندما قفزت إلى المسبح لإنقاذ زوجها بعد إصابته بنوبة قلبية مشتبه بها.

وأضاف:”لقد وجدت بلا شك صعوبة بالغة في الطفو في هذه الظروف والغرق في الماء”.

قال المصدر ان هذا كان حادثا مأساويا للغاية، وقام المحققون العاملون في القضية بتجميع ما حدث بمساعدة فحوصات ما بعد الوفاة التي أجريت يوم الخميس، ويبدو أن الجدول الزمني للأحداث يستبعد اللعب الخاطئ.

أحد خطوط الاستفسار هو ما إذا كان حوض السباحة قد تم تسخينه، حيث أن الماء البارد قاتل سيء السمعة في الطقس الحار، لها نهاية عميقة تزيد عن 7 أقدام ولوحة غوص.

المنطقة مليئة بالعقارات التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، والعديد منها مملوك لشعب بريطاني يجذبها مناخ البحر الأبيض المتوسط.

يقع منزل شماش، بالقرب من مدينة السوق الخلابة جينياك، في ريف منعزل ومحمي بالأشجار، وتوجد مزرعة لافندر بالجوار، ومجموعات صغيرة من العقارات، ولكن جميعها بعيدة كل البعد عن السمع في فيلا ماريا، إحدى الملكيات العديدة للزوجين.

كان السيد ديفيد مديرًا لعشر شركات عقارية بأصول تزيد عن 5 ملايين جنيه إسترليني، وسكرتيرًا لأربع شركات أخرى تساوي نفس المبلغ مرة أخرى.

كان هو وزوجته يمتلكان أيضًا مزرعة ريفية مترامية الأطراف في قرية ساوث فولي، بيركشاير، وشقة فوق متجر تان تان الرسمي في كوفنت جاردن، وسط لندن.

كان الزوجان يزوران منزل عطلاتهما الفرنسي ثلاث أو أربع مرات في السنة لقضاء عطلة لمدة ثلاثة أسابيع. كان من المقرر أن يعودوا إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين القادم وكانوا يخططون بالفعل لرحلتهم القادمة عندما ماتوا.

قال صديق مقرب في ساوث فولي: ‘لقد اتصلوا هاتفيا ليقولوا إنهم حجزوا رحلات جوية للعودة مرة أخرى في أكتوبر الأربعاء قبل العثور عليهم، وأنها مجرد مأساة، لقد أحبوا فرنسا، وأرادوا قضاء أكبر وقت ممكن هناك”.

وأضاف صديق آخر:«بصراحة، لن تقابل زوجين أكثر تفانيًا، ولقد كانوا مكرسين لبعضهم البعض ، مثل هذا الزوجان اللطيفان”.

في السنوات الأخيرة ، وضع الزوجان ثروتهما في الأعمال الجيدة ، وأنشا مؤسسة Covent Garden Group Foundation الخيرية، وينص على أهدافه على أنها “تخفيف حدة الفقر في جميع أنحاء العالم ولكن مع التركيز على جنوب شرق آسيا وكذلك علاج العمى والوقاية منه”.