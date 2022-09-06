اثنان منها بقدم هالاند.. مانشستر سيتي ينتزع رباعية نظيفة من إشبيلية

واصل إرلينج هالاند هز الشباك مع فريقه الجديد مانشستر سيتي ليسجل ثنائية في انتصار 4-صفر على مضيفه إشبيلية في المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 6-9-2022).

وبهذا يكون اللاعب النرويجي قد سجل 12 هدفا في سبع مباريات رسمية خاضها مع سيتي منذ انتقاله من بروسيا دورتموند قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 22 عاما أسرع من يسجل 25 هدفا في دوري الأبطال، وفعل ذلك في 20 مباراة فقط.

ووضع هالاند سيتي في المقدمة في الدقيقة 20 بعد أن تلقى تمريرة من كيفن دي بروين ليضع الكرة في مرمى الحارس ياسين بونو.

وأنقذ بونو مرماه من هدف آخر عندما أبعد الكرة بعد انفراد من كيفن دي بروين.

وتعادل إشبيلية مرة واحدة في أول أربع مباريات في الدوري، وعانى لمجاراة سيتي في مواجهة من جانب واحد.

وجعل فيل فودن النتيجة 2-صفر بعد الاستراحة بتسديدة منخفضة.

وألغى الحكم هدفا لإيلكاي جندوجان بعد تمريرة من فودن الذي كان في موقف تسلل.

وسجل هالاند الهدف الثالث بعد أن أبعد بونو محاولة من فودن الرائع ليتابع المهاجم النرويجي الكرة داخل المرمى، وأكمل روبن دياز الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة منخفضة من جواو كانسيلو.

وأتى التفاهم بين دي بروين وهالاند ثماره لسيتي.

وقال دي بروين “أحاول القيام بواجبي والتحرك بشكل صحيح وصنع أكبر عدد من الفرص الممكنة. أعلم بطريقة أو بأخرى أن إرلينج سيكون في هذا المكان. في الوقت الحالي هو من يسجل الأهداف.

“بالنسبة له فهذه بداية مثالية، أعتقد أنه تأقلم معنا بشكل جيد لكن بغض النظر عن تسجيل الأهداف فهناك جزء آخر عليه التأقلم معه، من المثير أن نرى ماذا سيحدث لو تأقلم”.

وأحرز سيتي 24 هدفا في سبع مباريات بالدوري ودوري الأبطال، ويأمل جوارديولا أن يواصل هالاند ذلك أمام توتنهام هوتسبير في الدوري يوم السبت.

وقال المدرب الإسباني “أعتقد أن إحصاءاته متماثلة طيلة مسيرته حتى مع الأندية السابقة. إنه يملك غريزة مذهلة للتسجيل، لدينا إحصاءات مذهلة فيما يتعلق بالأهداف ونحن بحاجة إلى مواصلة ذلك. أمامنا معركة أخرى أمام توتنهام وأتمنى أن نواصل ذلك”.