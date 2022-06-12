اجتماع جديد يحسم انتقال ديبالا إلى إنتر

يواصل خورخي أنطون، وكيل باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، العمل على تحديد الوجهة الجديدة للمهاجم الأرجنتيني.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في 30 حزيران الجاري، وأعلن مسؤولو السيدة العجوز أن المهاجم الأرجنتيني لن يحصل على عرض للتجديد.

ووفقا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن أنطون سيلتقي مسؤولي إنتر مجددا، الإثنين أو يوم الثلاثاء، لحسم الصفقة.

وأشارت إلى أن عرض إنتر الأخير يبلغ 6 ملايين يورو كراتب سنوي، إضافة إلى متغيرات بقيمة مليون يورو، ما يعد أقل مما عرضه يوفنتوس على النجم الأرجنتيني من قبل.

وأوضحت أن أنطون طالب إنتر بعرض المزيد من الأموال في جلسة سابقة، لكن مسؤولي النيراتزوري غير مستعدين لزيادة عرضهم.

وسيعمل الطرفان في الاجتماع المقبل على إنهاء التفاصيل الأخيرة في الصفقة، وسيوقع ديبالا على العقود عند عودته من العطلة في ميامي.