الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع جديد يحسم انتقال ديبالا إلى إنتر

منذ 8 دقائق
ديبالا

ديبالا

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

يواصل خورخي أنطون، وكيل باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، العمل على تحديد الوجهة الجديدة للمهاجم الأرجنتيني.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في 30 حزيران الجاري، وأعلن مسؤولو السيدة العجوز أن المهاجم الأرجنتيني لن يحصل على عرض للتجديد.

ووفقا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن أنطون سيلتقي مسؤولي إنتر مجددا، الإثنين أو يوم الثلاثاء، لحسم الصفقة.

وأشارت إلى أن عرض إنتر الأخير يبلغ 6 ملايين يورو كراتب سنوي، إضافة إلى متغيرات بقيمة مليون يورو، ما يعد أقل مما عرضه يوفنتوس على النجم الأرجنتيني من قبل.

وأوضحت أن أنطون طالب إنتر بعرض المزيد من الأموال في جلسة سابقة، لكن مسؤولي النيراتزوري غير مستعدين لزيادة عرضهم.

وسيعمل الطرفان في الاجتماع المقبل على إنهاء التفاصيل الأخيرة في الصفقة، وسيوقع ديبالا على العقود عند عودته من العطلة في ميامي.

    المزيد من منوعات

    برناردو سيلفا
    مانشستر سيتي يصدم برشلونة بسعر صفقة سيلفا!
    شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
    حسام حبيب بوزن زائد في أول ظهور بعد أزمة شيرين
    نيكول سابا
    نيكول سابا: إنا نجمة لبنان الأولى في مصر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!