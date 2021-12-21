الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع سري لحسم انتقال مبابي إلى ريال مدريد

21 - ديسمبر - 2021
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لإنجاز صفقة كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في أسرع وقت ممكن.

وكان نادي العاصمة الإسبانية حاول الظفر بتوقيع صاحب الـ22 عاما الصيف الماضي، عبر تقدمه بعرض رسمي بلغت قيمته 170 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض التخلي عن لاعبه.

وقرر ريال مدريد الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل ضم اللاعب الدولي الفرنسي مجانا، حيث سينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم.

وكشف موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي عن اجتماع سري عقد الأسبوع الماضي بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وأحد ممثلي مبابي.

وأشار إلى أن ممثل المهاجم الفرنسي كان أحد أفراد عائلته، وذلك بهدف الاتفاق مع رئيس النادي الملكي على تفاصيل الصفقة المنتظرة.

يأتي ذلك في ظل رفض مبابي التوقيع على عقد جديد مع سان جيرمان، لضمان انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف القادم.

وسبق لريال مدريد محاولة ضم مبابي حينما كان لاعبا في موناكو الفرنسي عام 2017، لكن المهاجم الشاب فضل البقاء في بلاده بالانتقال إلى فريق العاصمة.

    المزيد من منوعات

    فيلم مينينز
    فيلم "مينينز" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا
    ليفاندوفسكي
    آخر تطورات انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة
    كالفن فيليبس
    مانشستر سيتي يتعاقد مع فيليبس لـ 6 سنوات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة