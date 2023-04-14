احتجاجًا على "دولة البوليس".. لاعب كرة قدم تونسيّ يُضرم النار في جسده

توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعد أن أضرم النار في جسده قبل أربعة أيام، احتجاجًا على “دولة البوليس” وتعامل قوات الشرطة معه، وفق ما أعلنت عائلته الجمعة.

وأضرم نزار عيساوي (35 عامًا) النار في جسده إثر خلاف مع الشرطة في منطقة حفوز التابعة لمحافظة القيروان (وسط) كان قصدها ليقدّم شكوى على خلفية خصام بينه وبين بائع موز يبيع بضاعته بسعر أعلى من السعر المحدّد رسميًا.

ونقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وتوفي نتيجة حروق بليغة “مساء الأمس في مستشفى الحروق بالعاصمة ويدفن اليوم”، وفق ما أفاد شقيقه رياض عيساوي لوكالة فرانس برس.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عيساوي وهو يصوّر نفسه بهاتف ويصرخ ويقول “خلاف مع شخص يبيع الموز بعشرة دنانير، أذهب إلى المركز (الشرطة) يتهمونني بالإرهاب، إرهاب يا ناس إرهاب من أجل الموز”. ويشير في مقطع الفيديو بيده صوب مركز للشرطة ويردّد “هم ظلموني”.

وقبل الحادثة، نشر عيساوي تدوينة على صفحته على موقع “فيسبوك” كتب فيها: “أنا القاضي نزار عيساوي أحكم على المتهم نزار عيساوي بالموت حرقًا وذلك لأنه رجل.. رفعت الجلسة.. كفى لم يعد لي طاقة (تحمّل)، اليوم سوف يتم التنفيذ يا دولة البوليس”.

وأصدرت السلطات التونسية قرارًا قبل شهر رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز الخمسة دنانير في محاولة للحد من ظاهرة الاحتكار في الأسواق وشهد الإقبال على هذه الفاكهة تهافتًا كبيرًا.