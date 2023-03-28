"احتجتُ وقتًا لأهضم الصدمة".. زوجة أشرف حكيمي تُعلن انفصالهما رسميًا

بعد الجدل الكبير الذي رافق بعض الأخبار عن اتّهامه بمحاولة اغتصاب في فرنسا، أعلنت الممثلة الإسبانية هبة عبوك انفصالها رسميًا عن زوجها لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي.

وخرجت عبوك عن صمتها بعد الكثير من الأقاويل التي انتشرت حول علاقتها مع حكيمي، حيث أوضحت عبر بيان نشرته على صفحتها في “إنستغرام”، قائلة: “لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة”.

وتابعت: “أشعر اليوم بواجب إعلان هذا البيان علنًا للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بنظرة ذاتية. وحتى عندما يكون الصمت قد يفضل في بعض الموضوعات أو القضايا الحساسة. فإنني بحاجة ماسة إلى الشرح. لكي أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة. وحماية أطفالي قبل كل شيء، الذين هم بالطبع أولويتي المطلقة”.

وأضافت: “الحقيقة هي أنه منذ بعض الوقت، بعد التفكير في الأمر كثيرًا. اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا. قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركتها وسائل الإعلام. وبعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، في انتظار إجراءات الطلاق. بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال. وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل مشروع عائلي. لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة”.

وحول قضية الاغتصاب، قالت عبوك: “كنت في حياتي دائمًا وسأكون دائمًا إلى جانب الضحايا. لذلك، نظرًا لخطورة الاتهام، لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة”.

وختمت: “أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة. شكراً لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وحبهم واحترامهم”.