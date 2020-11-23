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احتساء سائل تعقيم للوقاية من كورونا.. أودى بحياة 7 أشخاص شرق روسيا

منذ 29 ثانية
سائل تعقيم للوقاية من كورونا

سائل تعقيم للوقاية من كورونا

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توفي سبعة أشخاص ولا يزال اثنان آخران في غيبوبة في منطقة ياقوتيا في أقصى الشرق الروسي بعدما شربوا سائل تعقيم، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وكانت السلطات ذكرت السبت أن تسعة من سكان قرية تومتور عانوا حالات إعياء بعدما شربوا سائلا معقما اشتروه من متجر محلي، في ممارسة رائجة محليا منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقضى ثلاثة أشخاص على الفور السبت، فيما نُقل ستة آخرون إلى العاصمة الإقليمية ياكوتسك.

وتوفي أربعة من هؤلاء في المستشفى “ولا يزال اثنان في الغيبوبة وحالتهما على حالها”، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في ياقوتيا في تصريحات أوردتها وكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء.

وهذان الشخصان هما امرأة في سن 48 عاما ورجل في سن 32 عاما، وكلاهما موصولان بجهاز تنفس اصطناعي، وفق السلطات.
وأشار المحققون إلى أنهم عثروا في المكان على عبوة بسعة خمسة لترات من دون ملصق تعريفي. وكشف محللون أنها تحوي 69 في المئة من الميثانول، وهو نوع كحولي صناعي سام. وسيُسحب هذا السائل من البيع، على ما أعلنت السلطات الصحية في ياقوتيا.

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