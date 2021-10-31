احتفالات في الشوارع بخروج نجل شاروخان من السجن

خرج آريان خان، نجل نجم بوليوود الشهير، شاروخان، من السجن، أمس السبت، بكفالة في قضية المخدرات المتهم بها.

وتم استقبال آريان خان بالرقص والمفرقعات النارية بعد خروجه من السجن، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله خلال مداهمة مخدرات على سفينة سياحية في مومباي كان متواجدا على متنها، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

واحتشد المئات من محبي شاروخان، واصطفوا لتحية آريان خان لدى وصوله إلى منزله في مومباي.

وأصدرت محكمة بومباي العليا، يوم الخميس، قرارا بإطلاق سراح آريان خان البالغ من العمر 23 عامًا بكفالة، لكنه قضى ليلتين أخريين في سجن طريق آرثر بالمدينة، وذلك لأن أوراقه لم تكن وصلت إلى سلطات السجن بحلول الموعد النهائي.

وتم اعتقال آريان خان و7 آخرون في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عندما داهم قسم مكافحة المخدرات حفلة أقيمت في سفينة سياحية فاخرة، وعثروا على مخدرات على متنها، واحتُجز في السجن منذ 8 أكتوبر.

وذكرت وكالة المخدرات الهندية أن لديها أدلة في شكل رسائل عبر تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” بشأن تورط آريان خان في تجارة المخدرات غير المشروعة.

وقال موكول روهاتجي، محامي آريان خان، للمحكمة في دفاعه عنه إن وكالة المخدرات لم تعثر على أي مخدرات في حوزة موكله، وأن تواصله مع تجار مخدرات هو أمر غير صحيح، كما وصف الاعتقال أنه “تعسفي”، وأضاف أنه لم يتم إجراء فحص طبي لخان من أجل إثبات تعاطيه للمخدرات.