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احتفالات في الهند بعد فوز فيلمين بالأوسكار

منذ 3 دقائق
من فيلم أر. أر الهندي

من فيلم أر. أر الهندي

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تفجرت الاحتفالات في الهند، الاثنين، بعد أن فازت “ناتو ناتو”، الأغنية التي حققت نجاحا باهرا في فيلم الأكشن “آر.آر.آر” بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، في فوز تاريخي إذ إنه الفيلم الهندي الأول الذي ينال هذا الشرف.

قوبلت الأغنية بحفاوة بالغة عندما تم أداؤها ليلة أمس الأحد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين.

ولاقت الأغنية‭‭‭‭ ‬‬‬‬رواجا من المعجبين في أنحاء العالم كما أدت إلى ظهور تحدي جديد على تيك توك وحازت على ملايين المشاهدات على يوتيوب.

وفاز هنود بجوائز أوسكار من قبل ولكن لم يفز أي فيلم هندي بجائزة الأكاديمية قبل ليلة أمس الأحد في لوس انجليس. وبفضل الفيلمين الهنديين “آر.آر.آر” و”ذا إليفانت ويسبيررز”، الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، حظيت الهند بجائزتي أوسكار للأفلام بليلة واحدة.

وغرد حساب فيلم “آر.آر.آر” على تويتر قائلا “الكلمات تعجز عن وصف هذه اللحظة الخيالية. نُهدي هذا النجاح إلى معجبينا الرائعين حول العالم. شكرا لكم!!”.

وبث التلفزيون صورا للناس وهم يرقصون على وقع الأغنية بالشوارع بعد دقائق من إعلان فوزها بالجائزة.

وفي الحفل، راح الملحن إم.إم كيرافاني يغني الأغنية أثناء تسلمه الجائزة على خشبة المسرح مع مؤلف الأغاني تشاندرابوس.

وقال كيرافاني في الكواليس بعد الفوز بالجائزة “أشعر أن هذه فقط البداية لكل شيء حتى يركز العالم أكثر، خاصة العالم الغربي، على الموسيقى الهندية والآسيوية، وهو أمر طال انتظاره”.

    المصدر :
  • رويترز

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