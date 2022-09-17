احتفالاً ببلوغه الستين... الرجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب في باريس ‏

تسلق آلان روبير، المتسلق الحر الملقب “بالرجل العنكبوت الفرنسي”، ناطحة سحاب مؤلفة من 48 طابقاً في باريس اليوم السبت، ‏محققا الهدف الذي حدده لنفسه بمجرد بلوغه سن الستين‎.‎

وبملابس حمراء، رفع روبرت ذراعيه عاليا عندما وصل إلى قمة مبنى تور توتال إنرجيز الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا في حي ‏الأعمال لا ديفونس بالعاصمة الفرنسية‎.‎

قال روبير، الذي كان عيد ميلاده الستين الشهر الماضي، “أريد أن أرسل للناس رسالة مفادها أن كونك في الستين من العمر لا يعد ‏شيئا. لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والنشاط والقيام بأشياء رائعة‎”.‎

وأضاف لرويترز “وعدت نفسي منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ الستين من عمري سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن الستين ترمز إلى ‏سن التقاعد في فرنسا واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة‎”.‎

كان روبير، الذي أراد أيضا استخدام التسلق لزيادة الوعي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، قد تسلق بالفعل برج ‏توتال إنرجيز في مناسبات عديدة‎.‎

وبدأ روبير التسلق في عام 1975 حين تدرب على منحدرات بالقرب من مسقط رأسه في فالينس بجنوب فرنسا. بدأ التسلق بمفرده في ‏عام 1977 وسرعان ما أصبح من كبار المتسلقين‎.‎

ومنذ ذلك الحين، تسلق أكثر من 150 مبنى شاهق الارتفاع حول العالم بما في ذلك برج خليفة في دبي، المبنى الأطول في العالم، ‏وبرج إيفل وجسر البوابة الذهبية (جولدن جيت) في سان فرانسيسكو‎.‎

وغالبا ما كان يتسلق روبير دون تصريح من السلطات المعنية، وقد تم اعتقاله مرارا. ويتسلق روبير بدون حزام، مستخدما يديه فقط ‏وزوجا من أحذية التسلق وكيسا من مسحوق الطباشير لإزالة العرق‎.‎